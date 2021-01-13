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Hamur Özdirek İlkokulu anasınıfı ve öğretmenler odası açılışı yapıldı
Ağrı’nın Hamur ilçesine bağlı Özdirek köyünde ilkokula bağlı olarak eski lojman anasınıfına dönüştürülerek hizmete açıldı. Aynı zamanda ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yeni yapılan öğretmenler odası da hizmete açıldı.
AĞRI 13.01.2021, 16:10
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Ağrı’nın Hamur ilçesine bağlı Özdirek köyünde ilkokula bağlı olarak eski lojman anasınıfına dönüştürülerek hizmete açıldı. Aynı zamanda ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yeni yapılan öğretmenler odası da hizmete açıldı.Bir hayırsever tarafından mefruşat ve donatımı karşılanan anasınıfı ile öğretmenler odasının açılışı İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, İlçe Milli Eğitim Müdürü Kaya Karakoç, İlçe Jandarma Komutanı Sabri Çetin, şube müdürleri İbrahim Okutucu, Sezai Aslan, öğretmenler ve köy muhtarı tarafından yapıldı. Okulun anasınıfının yenilenme işini trafik kazasında vefat eden çocuğunun anısına İstanbul’da oturan Kazakistan’lı bir hayırsever yaptırırken; müdür ve öğretmenler odası ise Hamur İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün imkanları ile mobil ekip tarafından yapıldı. Açılışta öğretmenleri güzel çalışmalarından dolayı tebrik eden İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin,”Sosyal medyada da sizleri takip ediyorum. Güzel bir ortamınız var. Köy yerinde güzel çalışmalara imza atıyorsunuz. Güzel çalışmalarınızı yerinde görmek ve sizi tebrik etmek için nazik davetinize icabet ettim. Hayırseverimize de katkılarından dolayı çok teşekkür ediyorum. Sizleri tekrar tebrik ediyor, çalışmalarınızda başarılar diliyorum" dedi.
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