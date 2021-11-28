Hamur Kaymakamı Türker 410 öğrencinin pizza hayalini gerçekleştirdi

Ağrı’nın Hamur Kaymakamı Kerem Türker, Yatılı Bölge Ortaokulunda öğrenim gören 410 öğrenciye akşam yemeğinde pizza ikram etti.

Yatılı Bölge Ortaokulu yöneticileri ve öğretmenleri tarafından öğrencilere yönelik hayallerinin ne olduğuna yönelik yapılan anketlerde bir akşam yemeğinde pizza yemek isteği sonucu çıktı. Okul yöneticileri ve öğretmenlerince konu Hamur Kaymakamı Kerem Türker ile paylaşıldı. Öğrencilerin hayalini gerçekleşmesinin talimatını veren Kaymakam Türker, 410 öğrenciye akşam yemeğinde pizza siparişi verdi. YBO’da düzenlenen yemeğe Kaymakam Türker, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, İlçe Jandarma Komutanı Yalçın Çetin, İlçe Emniyet Amiri Atila Karatürk, İlçe Milli Eğitim Müdürü Kaya Karakoç, şube müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. İlk defa pizza gören ve yiyen öğrenciler pizza yemenin mutluluğunu yaşadı. Öğrenciler, pizza hayallerini gerçekleştiren Kaymakam Türker’e teşekkür etti.