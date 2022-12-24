Güzel Sanatlar Lisesinden, tutuklu ve hükümlülere konser

Ağrı Erol Parlak Güzel Sanatlar Lisesi öğretmenlerince hükümlülere konser verildi.

Okul müdürü Osman Öztürk ve öğretmenlerinden oluşan grup Patnos L tipi kapalı cezaevinde hükümlülere konser verdiler.

Adalet Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan Eğitim ve Öğretim İş Birliği Protokolü çerçevesinde Patnos L tipi kapalı cezaevinde kalan tutuklu/hükümlülere yönelik konser verildi.

Duygusal anlar yaşayan, Kadın ve erkeklerden oluşan hükümlülerin katıldığı programda unutulmaz anlar yaşandı.

Bu güzel etkinlik ve emeklerinden dolayı Cezaevi yönetimi, Ağrı Erol Parlak Güzel Sanatlar Lisesi Müdürü Osman Öztürk ve Öğretmenleri Nurullah Aydemir, Fatih Atayer, Osman Yıldız, Yusuf Güzay ve Fırat Aydın öğretmenlerine teşekkür etti.