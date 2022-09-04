Gençlik ve Spor İl Müdürü Din, antrenörlerle bir araya geldi

Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürü Fedai Din, kurum antrenörleri ile tanışma ve değerlendirme toplantısında bir araya geldi.

İl Müdürü Din nezaretinde 2022-2023 sezonunda yapılacak faaliyetler ve projelerle alakalı değerlendirmelerin yapıldığı toplantıya, Spor Hizmetleri Müdürü Cemil Budak ve antrenörler katılım sağladı.

İl Müdürlüğü Konferans Salonunda gerçekleştirilen toplantıda, Antrenörlerin sorun ve çözüm önerilerini dinleyen İl Müdürü Din, Ağrı’da sporun daha çok kalkınması ve Milli takımlara çok sayıda sporcu verilmesi için seferber olacaklarını belirterek, bütün spor branşlarında İlimizin öncü bir kent olması için hep birlikte gayret sarf edeceklerini ifade etti.

Toplantı Antrenörlere branşlarla ilgili çalışma programları, İl Müdürlüğü bünyesinde gerçekleştirilen sportif faaliyetlerde gösterilen genel durum ve başarı değerlendirmesi ile yapılacak olan müsabakalar ile ilgili karşılıklı fikir alışverişi yapılması ile devam etti.