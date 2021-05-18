Gençlik ve Spor İl Müdürü Çalgan’ın "Gençlik ve Spor Bayramı" mesajı

Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Çalgan, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle bir mesaj yayınladı.

Gençlerin hızla değişen dünyayı takip etmesini ve milli değerlerine sahip çıkan bireyler olmasını temenni ettiğini belirten İl Müdürü Çalgan, “Milletimizin onur ve asaletiyle tarih sahnesinde bir defa daha şaha kalkışının başlangıcıdır 19 Mayıs. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 19 Mayıs 1919’da Samsun’a çıkışı millet olarak varlığımızı güçlendiren, umutlarımızı canlandıran, yolumuzu aydınlatan cumhuriyet tarihimiz adına bir milattır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk; ülkenin içinde bulunduğu şartlar karşısında İstiklal mücadelesini başlatmak ve yeni bir devletin kuruluşu yolunda ilk adımı atmak amacıyla yola çıkarken, milletin bağımsızlık inancından ve vatan sevgisinden ilham almıştır. Düşman işgali tarafından kuşatılmış bir milletin bağımsızlık ve özgürlük ateşini yaktığı 19 Mayıs 1919, aynı zamanda tüm dünyaya haykırılan bir varoluş narasıdır. Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü olarak,19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramımızı kutladığımız bugünde bilinmesini isteriz ki; Bizler, genç nesillerimizin gelecekte çok daha iyi imkânlara kavuşması, sportif anlamda dünya gençleriyle rekabet edebilecek donanıma, birikime sahip olabilmeleri için var gücümüzle çalışıyor, her türlü imkân ve kaynaklarımızı gençlerimizin geleceği için seferber ediyoruz. Sevgili gençler kendinizi her türlü istismardan korumalı, hızla değişen dünyayı takip etmeli ve milli değerlere bağlı şuurlu nesiller olmak için gayret göstermelisiniz. Bunu yapmanız; İstiklalimiz, İstikbalimiz ve İstikrarımız için oldukça önemlidir. Bu yıl, tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip Korona virüs (Covid-19) salgınına karşı devlet olarak aldığımız önlemler dolayısıyla 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramını bir arada kutlayamıyor olmanın burukluğunu yaşasak da, inanıyoruz ki, bu günler geçecek ve bizler, sağlıklı ve mutlu günlerde yeniden bir araya gelerek, coşkuyla kutlayacağımız daha nice 19 Mayıs’lar da buluşacağız. Bu düşünceler içerisinde; Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını rahmet ve minnetle yad ediyor, sevgili gençlerimizin ve tüm milletimizin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nı yürekten kutluyorum” ifadelerine yer verdi.