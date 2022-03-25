Gençlik Spor Daire Başkanı Biçer Eleşkirt’te incelemelerde bulundu

Gençlik ve Spor Bakanlığı Daire Başkanı Tuncay Biçer, Eleşkirt Gençlik Merkezinde incelemelerde bulundu.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Yurt Hizmetleri Genel Müdürlüğü Öğrenci Beslenme Hizmetleri Daire Başkanı Tuncay Biçer bir dizi inceleme ve ziyaretlerde bulunmak üzere Eleşkirt’e geldi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Çalgan ile birlikte 13 Aralık’ta Eleşkirt’li gençlere hizmet vermeye başlayan Gençlik Merkezini ziyaret ederek yapılan çalışmalar hakkında İl Müdürü İsmail Çalgan ve İlçe Müdürü Sebahattin Güzel’den bilgiler aldı. Gençlik Merkezinde yürütülen faaliyetler ve çalışmalar hakkında bilgi alan Biçer, İlçe Müdürü Sebahattin Güzel’den ilçede yürütülen spor faaliyetleri hakkında bilgiler alarak, özellikle Güreş müsabakalarında alınan Türkiye dereceleri den dolayı tebrik etti. Ziyaretleri anısına Gençlik Merkezi Müdürü Osman Sarı tarafından Daire Başkanı Biçer’e kursiyerler tarafından yapılan Türk Bayrağı motifli filografi tablosu hediye edildi.

Gençlik merkezinde yapılan kursları ziyaret eden Daire Başkanı Biçer, burada öğrencilerle bir süre sohbet etti. Başkan Biçer’in ziyareti hatıra fotoğraflarının çekilmesi ile sona erdi.