Eski müdür Başak’tan Ağrı Milli Eğitim Müdürü Kökrek’e ziyaret

Eski Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü ve Eğitimci Yazar Fatih Başak, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek’i makamında ziyaret etti.

İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, ilk olarak eski İl Milli Eğitim Müdürü ve Eğitimci Yazar Fatih Başak’a "Kütüphanesiz Okul Kalmayacak" projesi kapsamında, "Nuh’un Gemisi" şeklinde tasarlanan kütüphane ile TOBB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin Kimya Teknolojisi Bölümü öğrencileri tarafından Ağrı Dağı markasıyla üretilen hijyen malzemelerinin sergilenmesi amacıyla müdürlükte kurulan stantlarda gezdirdi. Başak, Eğitim Bir Sen Ağrı Şube Başkanı Abdurrahman Aslan ve sendika yönetim kurulu üyesi Süleyman Gümüşer ile birlikte İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek’i makamına geçerek bir süre görüştü. Başak’a 2021-2022 eğitim öğretim yılının birinci döneminde yürütülen ve devam eden projeler, mesleki eğitim, okul öncesi ve nitelik eğitim çalışmaları aktaran Kökrek, Başak ile kentin eğitimi hakkında fikir alışverişinde bulundu. Ziyaretten dolayı Başak’a teşekkür eden Kökrek, misafiri ile bir süre sohbet etti. Başak, konukseverliğinden dolayı Kökrek’e teşekkür ederek makamdan ayrıldı.