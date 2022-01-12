Eleşkirt’te kar tatili

Ağrı’nın Eleşkirt ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle köy okulları ile taşımalı eğitim veren okullar 1 gün tatil edildi.

Ağrı Valiliğinden yapılan açıklamada, "Etkili olan yoğun kar yağışı dolayısıyla, Eleşkirt ilçemizde, köy okullarımızda ve taşımalı eğitim gören öğrencilerimiz için 13 Ocak 2022 Perşembe gününü kapsayacak şekilde eğitim öğretime 1 gün süre ile ara verilmiştir. Eleşkirt ilçemizde, kamu kurumlarında çalışan hamile ve engelli personelimiz de 13 Ocak 2022 Perşembe gününü kapsayacak şekilde 1 gün süre ile idari izinli sayılacaktır" denildi.