Eleşkirt spor amatör lige fırtına gibi başladı

Pandemi nedeniyle yaklaşık iki yıldır oynanamayan Ağrı Amatör ligi yeniden start verdi.

Amatör ligin sonucu merakla beklenen karşılaşması Eleşkirt ilçe stadında Eleşkirt spor ile Tutak spor arasında oynandı.

Eleşkirt Belediye Başkanı Ramazan Yakut, Tutak Belediye Başkanı Bülent Duru, Ak Parti Eleşkirt İlçe Başkanı Ergül Tenekeci , Ak Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Halil İbrahim Selçuk ve Gençlik Kolları İl Yönetimi, İlçe Milli Eğitim Müdürü Burhan Kurt, Vakıf müdürü Hayrettin MURAT ve İlçe Emniyet Amiri Tanju Öztürk Karşılaşmayı Eleşkirt Spor Kulübü Başkanı Sabahattin Güzel ile birlikte izlediler.

Eleşkirtsporlu sporcular karşılaşmaya Eleşkirt Belediyesi ve Taraftar gurubu Köse dağın Aslanlarının amblemlerinin olduğu "Güvenli Yarınlar İçin Uyuşturucuya Hayır" pankartı ile çıktılar.

Karşılaşmanın ilk yarısı Abdulkadir Dırbo ve Serhat (Erat) Kılıç’ın mükemmel golüyle Eleşkirt Sporun 2-0 üstünlüğü ile sona erdi. İkinci yarıda da oyunu rakibin yarı sahasına yıkan Eleşkirtspor Yusuf Can Demirci‘nin frikik golü , Baran Azizoğulları ve Abdulkadir Dırbo’nun attıkları gollerle karşılaşmayı 5-0 kazanarak Amatör Lig şampiyonluğuna göz kırptı. Yeni transferlerin de takıma uyum sağlaması taraftarları şampiyonluk için umutlandırdı.

Beşyüze yakın taraftarın yoğun tezahüratlarla izlediği karşılaşma sonrasında Belediye Başkanı Ramazan Yakut, Tutak Belediye başkanı Bülent Duru ve Ak Parti İlçe Başkanı Ergül Tenekeci ve Ak Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Halil İbrahim Selçuk soyunma odalarına giderek her iki takımın sporcularını tebrik ederek toplu hatıra fotoğrafı çektiler.

Maç sonrası açıklama yapan Eleşkirt Spor Kulübü Başkanı Sabahattin Güzel "Bu gün Eleşkirtspor’un karşılaşmasında Eleşkirt halkı siyasetinden bürokrasisine hep birlikte kenetlendiler. Bizleri yalnız bırakmayan Sayın Belediye Başkanımız Ramazan Yakut, AK Parti İlçe Başkanımız Ergül Tenekeci, Ak Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Halil İbrahim Selçuk bey başta olmak üzere ilçenin gençliğinin yanında yer alan herkese kulübüm ve ilçem adına teşekkür ederim. Birlik beraberlik içeresinde amatör ruhu yakalayarak başarının geleceğini hep birlikte gördük. Bundan sonraki süreç de de aynı şekilde devam ederek ilçe halkımıza hak ettikleri gururu ve başarıyı yaşatmaya devam edeceğiz. Bizlerden desteğini eksik etmeyen Sayın Kaymakamımız Murat Güneş başta olmak üzere herkese teşekkür ederim." dedi.