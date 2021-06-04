Eleşkirt Ovasında sulama kanallarında temizlik çalışması başladı

Ağrı’nın Eleşkirt İlçesinde uzun zamandır yağış olmaması ve sulama kanallarının tıkanmış olması nedeniyle tarlalarını sulamakta zorluk çeken çiftçiler Ak Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi’nin girişimleri ile sulama kanallarında yapılan kanal temizleme çalışması ile rahat bir nefes aldı.

Özellikle kurak geçen yaz ayında yağışların da yeterli olmaması nedeniyle tarlalarında sulama yapmak isteyen çitçiler sulama kanallarının tıkanması ile birlikte tarlalarını sulamakta zorluk çekiyordu.

Ak Parti Ağrı milletvekili Ekrem Çelebi, çiftçilerin mağduriyetini gidermek ya da en aza indirmek için DSİ yetkilileri ile görüşerek kanallarının temizlenmesi için Kanal Temizleme aracı (Lastikli Gradal) getirilerek Eleşkirt ovasında bulunan sulama kanallarında temizlik çalışması başlatıldı.

Eleşkirt Ovasında Bulunan DSİ ye ait ana kanal ve ara kanallardaki temizlik çalışmaları devem ediyor.