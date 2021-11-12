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Eleşkirt Devlet Hastanesinde gerçeği aratmayan yangın tatbikatı

Eleşkirt Devlet Hastanesi hastane afet planı uygulama (saha) tatbikatı yapıldı.

AĞRI 12.11.2021, 10:40
Eleşkirt Devlet Hastanesinde gerçeği aratmayan yangın tatbikatı

Eleşkirt Devlet Hastanesi hastane afet planı uygulama (saha) tatbikatı yapıldı.

2021 yılı Hastane afet planı kapsamında Eleşkirt Devlet Hastanesi Diyaliz birimde yangın tatbikatı yapıldı.

Tatbikat öncesinde Devlet hastanesi konferans salonunda İl AFAD müdürlüğü yetkilileri tarafından hastane personellerine afet farkındalık ve sivil savunma eğitimi verildi.

Eğitim sonrasında tatbikata geçildi. Diyaliz biriminde gerçeği aratmayan yangın tatbikatı yapıldı.

Yangın ihbarı sonrası hastane personelleri, 112 acil, UMKE, AFAD, Eleşkirt belediyesi itfaiye ekipleri, ilçe emniyet amirliği ekiplerinin de hazır bulunduğu tatbikatta Eleşkirt 75. ıl sağlık meslek lisesi öğrencileri yangın tatbikatında görev aldı. İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı birim sorumluları tatbikata gözlemci olarak katıldı.

Hastane bahçesinde yakılan temsili ateş sonrası ilk olarak hastane personelleri yangın söndürme tüpleri ile yanan ateşe müdahale etti. Hemen sonrasında Eleşkirt belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Güvenlik önlemlerinin alınması ile birlikte UMKE ve 112 ekipleri temsili yangında yarılanlara müdahale etmeye başladı. İlk müdahaleler sonrası ambulanslarla olay yerinden en yakın hastaneye götürülme sahnesi sergilendi.

Gerçeği aratmayan tatbikata katılan sağlık personellerinin ciddiyeti olası bir afet durumunda müdahale konusunda güven verdi. Tatbikat sonrasında ilk sağlık müdürlüğünden gelen birim sorumluları ve hastane afet planı yetkilileri toplantı salonunda yapılan tatbikatın değerlendirmesini yaptı.

Eleşkirt Devlet hastanesi başhekimi Naci Şenkal gerçeği aratmayan tatbikat sonrasında hastane çalışanları ve tatbikata katılan 112 ,UMKE ve itfaiyecileri tebrik etti.

Şenkal burada yaptığı konuşmada "Her yıl düzenlenen bu tür tatbikatlar ile Eleşkirt Devlet hastanesi personelleri ve ilgili destek ekiplerinin planda belirlenen şekilde olağan üstü durumlarda atacakları adım ve yapılacak müdahalelerde bilgi ve tecrübelerinin artırılması amaçlanmaktadır. Hastanenin olası bir afet durumunda çalışanların bilgi birikim ve tecrübeleri etüt edilmiş olup, devlet hastanesinin her türlü duruma karşı hazırlıklı olduğu gözlemlenmiştir. Tatbikatta yer alan sağlık çalışanlarının ciddiyeti ve düzenli bir şekilde duruma müdahaleleri taktiri hak edecek kadar güven vermiştir" dedi.

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