Ekrem Çelebi’den Çanakkale Zaferi mesajı

AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi’nin 106. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

AK Parti Ağrı Milletvekili ve TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi Ekrem Çelebi, Çanakkale Zaferi’nin, Türk tarihine altın harflerle yazıldığını belirterek, “Çanakkale Zaferi; Türk milletinin diriliş destanı, vatan uğruna hiç düşünmeden şehadete yürüyüşün adıdır. Yedi düvele karşı iman ve inancıyla ‘Dur! Çanakkale Geçilmez” diyen başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum. Ruhları şad, mekanları cennet olsun” dedi.

Kahraman askerlerin iman ve azmi, milletin üstün fedakarlıklarıyla dönemin en modern ordularının Çanakkale’de dize getirildiğini belirten Çelebi, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Çanakkale Zaferi; Türk milletinin diriliş destanı, vatan uğruna hiç düşünmeden şehadete yürüyüşün adıdır. Bundan bir asır önce istiklalimizin dönüm noktası, vatan aşkının en kutsal fedakârlıklarının yaşandığı Çanakkale Zaferi’nde elde edilen eşsiz başarı, İstiklal Harbimizi zafere ulaştıracak direniş ruhuna ilham vermiştir.

Milletimiz istiklal ve istikbalini koruma konusundaki kararlılığını herkese ispat etmiştir. İsimlerini bu toprağa altın harflerle yazmıştır.

15 Temmuz gecesi FETÖ ihanet çetesine karşı sergilenen kahramanlıkların, Çanakkale ruhunun bu topraklarda ne kadar diri ve canlı olduğunu göstermiştir.

Bu düşüncelerle, Çanakkale Zaferi’nin 106’nci yıl dönümünü kutluyor, 18 Mart Şehitler Günü’nde bu toprakları bize emanet eden, yedi düvele karşı iman ve inancıyla “Dur! Çanakkale Geçilmez” diyen, Türk tarihine altın harflerle yazılmış Çanakkale Destanı’nı bizlere yaşatan başta Gazi Mustafa Kemal olmak üzere bütün kahramanlarımızı rahmet, minnet ve saygıyla yâd ediyorum. Ruhları şad, mekanları cennet olsun."