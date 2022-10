Eğitim Bir-Sen Ağrı Şube Başkanlığına Süleyman Gümüşer seçildi

Eğitim Bir-Sen Ağrı Şubesi 7. Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi. Tek liste ile gidilen seçimlerde Süleyman Gümüşer başkan seçildi.

Halk Eğitim Merkezi salonunda düzenlenen Eğitim-Bir-Sen 7. Olağan Genel Kurulu saygı duruşu ve akabinde İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Divan oluşması, gündem maddelerinin okunmasının ardından günün anlam ve önemini belirten konuşmasını yapan başkan adayı Süleyman Gümüşer, "Eğitim-Bir-Sen, Mehmet Akif İnan’ın ’Türkümüz dünyayı kardeş bilendir. Gökleri insanın ortak tarlası’ dizelerindeki kuşatıcılıkla 14 Şubat 1992’de yola koyulup yeni bir çığır açarak başlattığı soylu yolculuk, bütün engelleri ve badireleri aşarak eğitim hizmet kolunun genel yetkili sendikası olmanın yanında ülkemizdeki en büyük sendika olmayı da başarmıştır. Eğitim-Bir-Sen ülke ve millet sevgisinden ödün vermemiş, 84 milyonun kardeşliğini hedefleyen, özelde eğitim çalışanlarının genelde ise milletimizin hak ve menfaatlerini, insanlığın huzurunu önceleyen, zulmün karşısında mazlumun yanında bir teşkilattır. Genelde ülkemizin ve insanlığın, özelde ise eğitim çalışanlarının sorunlarına çözüm üretmek, mazlumun ve mağdurun yanında, zalimin karşısında yer almak şiarıyla başlayan özlük ve özgürlük mücadelemiz, kuruluş amacımızda da olduğu gibi hak aramanın merkezi, çözümün adresi olmayı başarmıştır. Her türlü oligarşiye karşı demokratik sistem içerisinde katılımcılığı esas alarak sendikal kulvarda açtığımız yeni sayfa, sendikacılığın ideolojik kavga alanı olmaktan çıkmasına ve hizmet alanına dönüşmesine de vesile olmuştur. İnsanları ötekileştirmeyen, kucaklayan ve kuşatan misyonun temsilcileri olarak ’iyilikleri artırmanın, kötülükleri engellemenin’ izdüşümü olarak algıladığımız sendikal mücadelemiz genel yetkiyle buluşmuş ve aynı zamanda dünya mazlumlarının da sesi olmuştur. Üyelerinden aldığı güçle kamunun çözüm ortağı haline gelmeyi başaran sendikamız, kavga zemininde rekabeti değil, rekabet zemininde hizmeti ilke olarak benimsemiştir. Eğitim-öğretim ve bilim hizmet kolunda yaşanan problemlerin çözümünde akıttığı ter ve çözüme attığı imza ile elde ettiği kazanımların sayısını her geçen gün artıran Eğitim-Bir-Sen, ülkemizin demokratikleşmesinde yol açmaya ve yol almaya devam etmektedir. Antidemokratik süreçlerin miras olarak bıraktığı ve muhkemleştirmeye çalıştığı bütün tortuların sökülüp atılmasına vesile olan Eğitim-Bir-Sen, Akif İnan’ın, ’Yoluna dikenler döken ellerin/Gün gelir görülür hep kuruduğu’ dizesi doğrultusunda ortaya koyduğu gayretle can yakan birçok sorunun çözümüne katkı sunmuştur." diye konuştu.

Gümüşer, şöyle devam etti: "Ek gösterge düzenlemesi de 6. Dönem Toplu Sözleşme ile mutabakat altına alınarak çözüme kavuşturuldu. Bu düzenleme ile birlikte 5 milyondan fazla insanı kapsayan bir çalışma gerçekleştirdik. 3600 ek gösterge düzenlemesinde onarılması gereken, yasal bir düzenleme ile yeni bir torba kanunla atılması gereken adımlar vardır. Bu yönde çalışmalarımız ve gayretlerimiz devam etmektedir. Öğretmenlik Meslek Kanunu için mevcuttan daha iyisini amaçlayan, sahanın sesini duyan ve beklentilerini içeren bir kanun için ’Kanun Tasarısı’ çalışmamızı kamuoyuna sunduk. Öğretmenlik Meslek Kanunu geliştirilsin istiyoruz. Çözüm odaklı sendikacılığın gereği olarak; nasıl bir kanun olmalı diye politika belgesi niteliği taşıyacak olan kanun tasarısı planı üzerinde çalıştık. Amacımız, mesleğimiz için atılmış kıymetli adımı ve çıkarılan kanunu yeterli seviyeye taşımaktır. Slogan atmak, kuru muhalefet yapmak değil; çözüm ortaya koymaktır niyetimiz. Evet, biz düşünen ve üreten erdemli bir davanın mensuplarıyız. Soylu mücadelenin adresi Eğitim-Bir-Sen olarak, yapacağımız ve yapmamız gereken daha çok iş olduğunu söylemek istiyorum. Çalışanlarımızın hakkını, hukukunu korumaya, eğitim çalışanlarına özel kazanımlar üretmeye devam ettikçe, inşallah daha büyük başarılara da imza atacağız. Mesuliyetimiz ve yükümüz ağırdır. Aydınlık yarınlarımızı beraber inşa edeceğimiz dava arkadaşlarımız olan sizlerle her zorluğu birlikte aşacağımıza olan inancım tamdır."

Konuşmaların ardından tek listeyle yapılan seçimde Eğitim Bir-Sen Ağrı Şube Başkanlığına Süleyman Gümüşer seçildi.