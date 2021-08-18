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Dünya Şampiyonasına Ağrı’dan 2 Sporcu

21 Ağustos-1 Eylül 2021 tarihleri arasında Çek Cumhuriyetinde yapılacak olan Kayak (Summer Biathlon) Dünya Şampiyonası’na Ağrı’dan iki sporcu katılacak.

AĞRI 18.08.2021, 14:38
Dünya Şampiyonasına Ağrı’dan 2 Sporcu

21 Ağustos-1 Eylül 2021 tarihleri arasında Çek Cumhuriyetinde yapılacak olan Kayak (Summer Biathlon) Dünya Şampiyonası’na Ağrı’dan iki sporcu katılacak.

Ağrılı sporculardan Okan Alalma ve Abdurrahim Duman, 21 Ağustos 1 Eylül 2021 tarihleri arasında Çek Cumhuriyetinde düzenlenecek olan, Dünya Gençler Kayak (Summer Biathlon ) şampiyonasında Türkiye’yi temsil edecek.

Balkan Şampiyonasına 2 Sporcu

Ağrılı sporculardan Cihan Kartal ve Volkan Oğur 21 Ağustos 5 Eylül 2021 tarihleri arasında Bulgaristan ve Romanya’ da Balkan Şampiyonasında Türkiye’yi temsil edecek.

Konu hakkında açıklamalarda bulunan Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Çalgan, “Dünya şampiyonası ve Balkan şampiyonasında Ağrılı sporcuların ülkemiz adına mücadele edecek olmaları bizleri mutlu ediyor. Ağrı için gurur verici bir tablo olduğunu belirten Çalgan; bu başarıların devamı için daha çok çalışacaklarını, Şampiyonada Sporcularımıza ve antrenörlerine başarılar diliyoruz” dedi.
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