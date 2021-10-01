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Doğubayazıt’ta yapılacak Kütüphane için imzalar atıldı

Doğubayazıt’ta yapılacak olan Halk Kütüphanesi için Protokol İmza Töreni düzenlendi.

AĞRI 01.10.2021, 15:29
Doğubayazıt’ta yapılacak Kütüphane için imzalar atıldı

Doğubayazıt’ta yapılacak olan Halk Kütüphanesi için Protokol İmza Töreni düzenlendi.

Vali Dr. Osman Varol, Doğubayazıt Kaymakamı Mehmet Kemal Akpınar, Doğubayazıt Belediye Başkanı Yıldız Acar, Kültür ve Turizm İl Müdürü Muhsin Bulut ve Ağrı İl Halk Kütüphanesi Müdürünün katılımıyla, Ağrı Valiliği Toplantı Salonu’nda Doğubayazıt İlçe Halk Kütüphanesi Protokol İmza Töreni düzenlendi.

Düzenlenen törende, valilik öncülüğünde Doğubayazıt Belediyesi ortaklığı ile Doğubayazıt’ta yapılacak olan Halk Kütüphanesi için imzalar atıldı.

Okuyan, okutan ve sosyal hayatın içinde olan nesiller yetiştirebilmek için ilçenin ihtiyacına uygun, çocukların ders çalışma olanağına sahip olacağı donanımlı ve modern bir biçimde yapılacak olan kütüphanenin ilçeye ve vatandaşlara hayırlı olması temennisinde bulunuldu.

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