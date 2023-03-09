Doğubayazıt’ta şehit aileleri 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde yalnız bırakılmadı

Ağrı Doğubayazıt Kaymakamı Murat Ekinci, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Şehit Ailelerini ziyaret etti.

Ekinci, Şehit Annelerine çiçek ve hediyeler takdim ederek, günlerini kutladı. Şehit anneleri ve aileleriyle yakından ilgilenen Kaymakam Ekinci, Şehitleri rahmet ve saygıyla andıklarını belirterek, şehit ailelerine minnet duygularını iletti.

Şehit Anneleri ve aileleriyle bir süre sohbet eden Kaymakam Ekinci, Şehit ailelerin sorun ve taleplerini dinledi.

Şehit Ailelerin kendilerini yalnız hissetmemelerini isteyen Doğubayazıt Kaymakamı Murat Ekinci ise, Doğubayazıt Kaymakamlığı olarak şehit Annelerin ve Ailelerinin her zaman yanında ve emirlerinde olduklarını söyledi.