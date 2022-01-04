Doğubayazıt’ta eğitim kalitesini artırmaya yönelik istişare toplantısı

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek’in başkanlığında Doğubayazıt ilçesindeki okul müdürleri ile bir araya gelerek eğitim kalitesini artırmaya yönelik istişare toplantısı gerçekleştirildi.

Doğubayazıt Halk Eğitim Merkezi toplantı salonunda düzenlenen toplantıya İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, Maarif Müfettişleri Başkanı İbrahim Gökalp, İlçe Milli Eğitim Müdürü İhsan Köse, şube müdürleri ve okul müdürleri katıldı. İlkokul, ortaokul ve liselerdeki okul müdürleri ile ayrı ayrı istişare toplantısı gerçekleştiren Kökrek, okulların kaliteli hizmet vermesi ve öğrencilere kaliteli eğitim sunulmasının önemine değindi. Nitelikli ve kaliteli bir eğitime okul müdürlerinin, öğretmenlerin, velilerin desteğiyle ulaşılabileceğini belirten Kökrek, öğrencilere hedef belirleme konusunda doğru zamanda rehberlik edilmesi gerektiğini söyledi. İlçedeki eğitim öğretim durumunu, eğitim öğretim hizmetlerinin kalitesinin arttırılması için alınacak tedbirler, öğrencilerin başarısını arttırmak için uygulanan ve uygulanacak çalışmalarının ele alındığı toplantılarda okul müdürlerinin görüş, öneri ve talepleri dinlendi.