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Doğubayazıt’ta dil sokağı ve kütüphane açılışları yapıldı

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, Doğubayazıt ilçesini ziyaret ederek “Mesleki Eğitimde 1000 Okul Projesi” kapsamında meslek liselerinde oluşturulan kütüphane ile dil sokaklarının açılışını gerçekleştirdi.

AĞRI 18.03.2021, 08:54
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Doğubayazıt’ta dil sokağı ve kütüphane açılışları yapıldı

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, Doğubayazıt ilçesini ziyaret ederek “Mesleki Eğitimde 1000 Okul Projesi” kapsamında meslek liselerinde oluşturulan kütüphane ile dil sokaklarının açılışını gerçekleştirdi.

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Edip Erdoğan ve Milli Eğitim Şube Müdürü Mehmet Özmüş ile birlikte Doğubayazıt ilçesini ziyaret etti. İlçe Milli Eğitim Müdürü İhsan Kösen tarafından karşılanan İl Milli Eğitim Müdürü Tekin, ilk olarak Gürbulak Gümrük Bölge Müdürü Kadri Karakuş’u makamında ziyaret etti. Gürbulak Gümrük Bölge Müdürü Karakuş ile bir süre görüşen İl Milli Eğitim Müdürü Tekin, buradan Aile Destek Hizmet Merkezine geçerek İlçe Halk Eğitim Merkezinin açtığı kursları gezdi. Kursiyerlerin yaptığı çalışmaları inceleyip bilgi alan İl Milli Eğitim Müdürü Tekin, daha sonra Milli Eğitim Bakanlığınca okullar arası başarı farklarını azaltmak ve mesleki eğitimi güçlendirmek için başlatılan “Mesleki Eğitimde 1000 Okul” projesi kapsamında meslek liselerinde oluşturulan kütüphane ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından başlatılan ‘Dil Sokağı’ projesi kapsamında okullarda görev yapan öğretmenler tarafından okul koridorunun duvarlarının yabancı dil görselleri ile donatıldığı dil sokaklarının açılışlarına katıldı. Projeler kapsamında Muhammed Celali Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde kütüphane ve dil sokağı, Şehit Polis Fethi Sekin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde kütüphane ve dil sokağı, Doğubayazıt Yatılı Bölge Ortaokulunda müzik sınıfı, 14 Nisan İlkokulunda hayırsever Barış Murat Yağcı tarafından yaptırılan kütüphane ile Dr. Reşat Erden Anadolu Lisesi’nde dil sokağının açılış kurdelelerini kesen İl Milli Eğitim Müdürü Tekin, okullardaki dil sokağı ve kütüphaneleri gezerek okul yöneticilerinden bilgi aldı. Daha sonra Öğretmenlerle de bir araya gelen İl Milli Eğitim Müdürü Tekin, öğretmenlerin istek ve taleplerini dinledi. Ziyaretlerde, Tekin’e Muhammed Celali Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde görev yapan Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Tolga Erol’un çıkardığı şiir kitabı ve bir öğrencinin çizdiği karakalem resmi hediye edildi. Hediyelerden dolayı öğretmen Erol’a ve öğrenciye teşekkür eden İl Milli Eğitim Müdürü Tekin, ilçelerdeki okul ziyaretlerinin devam edeceğini belirtti.
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