Doğubayazıt’ta “Bin Mont Bin Bot” kampanyası ile öğrencilere destek

İyilik Derneği, “Bin Mont Bin Bot” kampanyası çerçevesinde Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinde öğrencilere mont ve bot dağıttı.

Yetim ve ihtiyaç sahibi çocukları unutmayan dernek, Doğubayazıt’ta “Bin Mont Bin Bot” kampanyası ile Kemal Paşa İlkokulu, Sağdıç İlk ve Ortaokulu, Mustafa Yasubuğa İlk ve Ortaokulu ve Mehmet Akif Ersoy İlkokulu’nda öğrencilere mont ve bot desteğinde bulundu. İyilik Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Çiçek, projeye katkıda bulunanlara teşekkür ederek, “Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde 60’ı aşkın temsilciliğimizle yardım faaliyetlerimize gece gündüz demeden devam ediyoruz. Kış kampanyası kapsamında geçtiğimiz günlerde de birçok ilde dağıtımlara başlamıştık, bugün de Doğubayazıt’ın köy ve şehir kırsalındaki okullarını ziyaret ederek hediyelerimizi çocuklara ulaştırdık. Buradaki çocukların gözlerindeki parıltı ve heyecanı görmek bizler için de mutluluk verici” dedi.

Dernek Yönetim Kurulu Üyesi Abdullah Semetay ise, "Bizler, her şey çocuklar için diyerek yola çıktık. İyilik Derneği olarak her yıl düzenli olarak köy okullarına destek olmaya devam ediyoruz. Bu yıl da Doğubayazıt’ta ’Bin Mont Bin Bot’ kampanyasıyla köy ve şehir kırsalındaki okulları dolaşarak hediyelerimizi bizzat kendimiz teslim ediyoruz” diye konuştu.

Yardım çalışmasına Doğubayazıt Kaymakamı Murat Ekinci, İlçe Milli Eğitim Müdürü İhsan Kösen, İyilik Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Çiçek ve Yönetim Kurulu Üyesi Abdullah Semetay, okul yöneticileri ve öğretmenler katıldı.

Dernek Doğubayazıt’ta geçen sene Örtülü’de bulunan iki köy okulunun tadilatını tamamlamış, Tanıktepe İlkokulu’na da kütüphane yapımında destek olmuştu. Bu okullarda eğitim gören öğrencilere kırtasiye malzemeleri hediye edilmişti.