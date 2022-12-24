Doğubayazıt Kaymakamı Ekinci, Kutlubulak köyünü ziyaret etti

Doğubayazıt Kaymakamı Murat Ekinci, Kutlubulak köyünü ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Doğubayazıt Kaymakamı Murat Ekinci, köy ziyaretleri çerçevesinde Kutlubulak köyünü ziyaret ederek köy halkıyla bir araya gelip, sorunlarını dinledi. Daha sonra Kutlubulak Bayır İlkokulunu ziyaret edip, öğretmen ve öğrencilerle bir araya gelen Ekinci, öğrencilerin ders çerçevesinde yaptıkları etkinlikleri izledi. Okulda görev yapan öğretmenlerle öğretmenler odasında bir araya gelerek sohbet edip, okul hakkında bilgi alan Ekinci, Kızılay Doğubayazıt Şubesinin okuldaki öğrencilere dağıttığı kışlık kıyafet yardımına katıldı.