Son Dakika
TÜRKİYE’DE MEDYA VE REKLAM SEKTÖRÜ YATIRIMLARI BU YILIN İLK YARISINDA 10 MİLYAR 319 MİLYON TL OLARAK AÇIKLANDI
Diyadin’de yaralı şahin bulundu
Ağrı’nın Diyadin ilçesinde yaralı olarak bulunan şahin, tedavisinin ardından doğaya bırakıldı.
AĞRI 01.10.2021, 18:09
Ağrı’nın Diyadin ilçesinde yaralı olarak bulunan şahin, tedavisinin ardından doğaya bırakıldı.
Edinilen bilgilere göre, Diyadin ilçesine bağlı Hacıhalit köyünde bulunan çoban yaylasında koyunlarını otlatan Yakup Kaya, tarlada yaralı halde bir şahin olduğunu fark etti. Yaralı şahini ilçe merkezine getiren Kaya, burada tedavi ettirdiği şahini evinde bir hafta besledikten sonra doğaya saldı.