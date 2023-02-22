Diyadin’de veda buluşması

Ağrı’nın Diyadin ilçesinde veda buluşması düzenlendi.

İlçe Devlet Hastanesi Dahiliye Uzman Dr. İrem Ozarlı’nın ilçedeki görev süresini tamamlaması dolayısıyla veda buluşması düzenlendi. Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Mustafa Karali, Uzm. Dr. İrem Ozarlı’ya ilçeye vermiş olduğu değerli hizmetler için teşekkür ederek başarı belgesi takdim etti.

Buluşmaya Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Mustafa Karali, eşi Elif Karali, İlçe Sağlık Müdürü ve Hastane Başhekimi Dr. Baran Demirtaş, hastanenin diğer uzman hekimleri ve hastane idaresi katıldı.