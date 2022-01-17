Diyadin’de resim sergisi

Ağrı Diyadin Kaymakamı Belediye Başkan Vekili Alper Balcı, Diyadin YBO öğrencileri tarafından hazırlanan resim sergisinin açılışına katıldı.

Diyadin YBO öğrencileri tarafından yapılan resimler büyük beğeni topladı. Kaymakam Balcı, öğrencilerin eserleri ile tek tek ilgilenip, onlarla ayrı ayrı sohbet etti. Resim kurslarını veren öğretmenler tarafından çalışmalar hakkında bilgiler alan Kaymakam Balcı, başarılarından dolayı öğrencileri ve okul idaresini tebrik etti.