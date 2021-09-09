Diyadin’de Plentmiks çalışmaları devam ediyor

Ağrı’nın Diyadin ilçesinde zeminin zayıf olduğu bölgelerde zemin iyileştirme çalışmaları yapılıyor.

Diyadin Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince ilçe mahallelerinde ve muhtelif sokaklarda zeminin zayıf olduğu bölgelerde zemin iyileştirme çalışmaları yapılıyor. Bu kapsamda Tazekent köyünde bulunan Diyadin Belediyesine ait taş ocağından plentmiks çekilerek serim işlemi gerçekleştirildi. Plentmiks alt temel malzeme serimi sonrasında reglaj ve silindiraj işlemi yapılarak zeminin güçlendirilmesinin sağlanması ve kış mevsiminde zayıf zeminin neden olduğu çamurlaşmanın önüne geçilmesi amaçlanıyor.