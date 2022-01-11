Diyadin’de okuma bayramı etkinliği

Ağrı’nın Diyadin İlçesine Bağlı Satıcılar ve Yukarı Akpazar Köyü İlkokulu birinci sınıf öğrencileri tarafından okuma bayramı etkinliği düzenlendi.

Okuma Bayramı´nda birinci sınıf öğrencileri yıl boyunca öğrendikleri okuma yazma becerisini sergiledi. Öğrenciler, etkinlikte, hazırladıkları şiir ve müzikli oyun gösterileriyle göz doldurdular. Kaymakam Balcı, öğrencilere bu etkinlikten dolayı teşekkür ederek öğrenci belgelerini verdi.

Düzenlenen etkinliklere, Diyadin Kaymakamı Belediye Başkan Vekili Alper Balcı, Diyadin Jandarma Komutanı Yüzbaşı Sinan Yıldız, Diyadin Milli Eğitim Müdürü Atilla Aslan, Ak Parti Ağrı İl Genel Meclis Üyesi İhsan Güven ve öğrenci velileri katıldı.