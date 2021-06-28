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Diyadin’de öğrencilere tiyatro ve müzik eğitimi verildi

Ağrı’nın Diyadin ilçesine bağlı Kuşburnu köyündeki Şehit Erol Taştan İlkokulu tarafından “Telafi Eğitimi” kapsamında öğrencilere yönelik tiyatro ve müzik eğitimi verildi.

AĞRI 28.06.2021, 13:42
Diyadin’de öğrencilere tiyatro ve müzik eğitimi verildi

Ağrı’nın Diyadin ilçesine bağlı Kuşburnu köyündeki Şehit Erol Taştan İlkokulu tarafından “Telafi Eğitimi” kapsamında öğrencilere yönelik tiyatro ve müzik eğitimi verildi.

Diyadin ilçesine bağlı Kuşburnu köyündeki Şehit Erol Taştan İlkokulu Müdürü İsmet Eryılmaz liderliğinde telafi eğitimlerinin daha kalıcı ve eğlenceli kılmak amacıyla öğrencileri tiyatro ve müzik çalışmalarına hazırlamak için nefes egzersizi, ses çalışması, oyunculuk, drama gibi eğitimler verildi. Çocuklar ses renklerini öğrenirken aynı zamanda oyunculuk becerilerini de geliştirmiş oldular. Öğrenciler telafi eğitimini coşkulu ve eğlenceli geçirerek öğreniyorlar.
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