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Diyadin’de öğrenci servisleri denetlendi

Ağrı’nın Diyadin ilçesinde okul servislerine yönelik denetim yapıldı.

AĞRI 28.09.2021, 17:53
Diyadin’de öğrenci servisleri denetlendi

Ağrı’nın Diyadin ilçesinde okul servislerine yönelik denetim yapıldı.

Ağrı’nın Diyadin ilçesinde okul servislerine yönelik denetim yapıldı. Polis ekipleri şoförlerin belgelerini inceledi Diyadin’in pek çok noktasında okul servislerine yönelik denetim yapıldı. Denetimlere Polis ve jandarma ekipleri katıldı. Polisler, servis şoförlerinin evraklarını denetledi. Araç içerisindeki öğrenci sayısı ile korona virüs tedbirlerine uyulup uyulmadığı da kontrol edildi. Ekipler ayrıca okullar ve öğrenci yurtlarının çevresinde okulla ilişkisi olmayan şüphelilere kimlik sorgusu yaptı.

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