Diyadin’de mevcut ATM’lerin sayısında artış yapıldı

Ağrı’nın Diyadin ilçesinde, hem sosyal mesafe kurallarına uyulması hem de yoğunluğun giderilmesi açısından mevcut olan ATM sayısında artış yapıldı.

Ağrı’nın Diyadin ilçesinde mevcut olan ATM’lerde yaşanan yoğunluk ve sıradan dolayı, pandemi kurallarına da uyulması açısından vatandaşların istekleri doğrultusunda Kaymakam Başkan Alper Balcı, banka ATM’lerinin kurulması içim talimat verdi. Bu kapsamda çarşı ve Kaymakam Ögür Azer Kurak Caddesine ATM kurulumu sağlandı.