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Diyadin’de kar yağışı
Diyadin İlçesin’de gece Saatlerinde yağan kara Vatandaşlar hazırlıksız yakalandı.
AĞRI 29.01.2023, 12:56
Diyadin İlçesin’de gece Saatlerinde yağan kara Vatandaşlar hazırlıksız yakalandı.
Hava sıcaklığının düşmesiyle gece saatlerinde başlayan kar yağışının ardından ilçe merkezi beyaza büründü, birçok sürücü kar yağışına hazırlıksız yakalandı.
Gece saatlerinde başlayan kar, sabah saatlerinde kent merkezinde karla karışık yağmur şeklinde devam etti.
Sabah saatlerinde beyaz örtüyle karşılaşan Diyadin’in karlı sokaklarını ihlas Haber Ajansı Muhabiri Emrullah Karip fotoğraflandırdı.