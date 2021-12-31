Diyadin’de Kadın Çığlığı Erbani grubu ilk konserini verdi

Diyadin Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne bağlı Kadın Çığlığı Erbani grubu Diyadin’ de ilk konserini verdi.

Diyadin’in yöresel ezgilerinin seslendirildiği konseri yaklaşık 350 kişi izledi. Konser öncesinde çocukların yüzüne boyama yapılarak palyaço eğlencesi düzenlendi. Ayrıca aşı olmayan vatandaşlar için aşı standı kurularak aşı hizmeti verildi.

Konser bitiminde konsere katılan vatandaşlar belediye tarafından hediyeler verildi. Evi uzak olanlar için ulaşım hizmeti verilerek otobüsle evlerine bırakılması sağlandı.