Diyadin’de hayvan kesim mezbahanesi faaliyete geçti

AGRI (İHA) Diyadin’de 3 yıl önce yapımına başlanan hayvan kesim mezbahanesi bu sene ilçe kaymakamı Alper Balcı’nın talimatıyla ilçe sakinlerinin hizmetine açıldı.

2018 yılında Ağrı’nın Diyadin ilçesinde yapımına başlanan hayvan kesim mezbahanesi Diyadin ilçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Alper Balcı’nın talimatıyla bölge halkının hizmetine açıldı. 3 yıl süren çalışmalar sonucunda hizmete açılan hayvan kesim mezbahanesi sayesinde bölgede hayvancılıkla uğraşan vatandaşlar artık kesim için bakımını yaptıkları hayvanlarını burada bulunan kesimhanede kolaylıkla kesime hazır hale getirebilecek. Bölge halkı daha önce kesim için besledikleri hayvanlarını Ağrı kent merkezine getirirken yeni kurulan Diyadin Hayvan Kesim Mezbahanesi sayesinde artı bu ihtiyaçlarını artık ilçede giderebilecekler.