Diyadin’de birçok noktaya aşı standı kuruldu

Ağrı’nın Diyadin ilçesinde, Diyadin Devlet Hastanesi ve İlçe Sağlık Müdürlüğü sahada aşı için kolları sıvadı.

Ağrı’nın Diyadin ilçesinde daha çok vatandaşa aşılama hizmeti verebilmek amacıyla Diyadin Kaymakamlığı ve Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde Diyadin Devlet Hastanesinde bulunan 8 aşı odası ile İlçe Sağlık Müdürlüğü ve Aile Sağlık Merkezlerine ek olarak, Merkez Camii önünde aşılama standı açıldı. Açılan stant ile hafta içi 5 gün aşı uygulaması yapılacak.

Tam hız devam eden aşılama sürecince vatandaşlar sistem üzerinden kontrolleri yapıldıktan sonra 1 ve 2. doz aşıları yapılmak üzere stantlara gelirken, randevusuz aşı stantları vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördü.