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Diyadin’de asfaltlama çalışmaları devam ediyor

Ağrı’nın Diyadin Belediyesi, ilçe merkezinde deforme olmuş yollarda bakım ve onarım çalışmalarını sürdürüyor.

AĞRI 01.09.2021, 18:08
Diyadin’de asfaltlama çalışmaları devam ediyor

Ağrı’nın Diyadin Belediyesi, ilçe merkezinde deforme olmuş yollarda bakım ve onarım çalışmalarını sürdürüyor.

İlçe merkezindeki çalışmalara ilişkin Diyadin Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler çeşitli nedenlerle deforme olan ve çukur oluşan yollarda asfalt yama çalışmalarını sürdürüyor. Hizmet atağına hız veren belediyemiz ilçemizin daha temiz ve daha güzel bir görünüme kavuşması için şehrin muhtelif bölgelerinde asfalt yama çalışmalarına devam edecek.” denildi.

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