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Diyadin’de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinliği
Ağrı’nın Diyadin ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle çelenk sunma töreni düzenlendi.
AĞRI 28.10.2021, 16:35
Ağrı’nın Diyadin ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle çelenk sunma töreni düzenlendi.
Atatürk Anıtı önünde düzenlenen programda çelenk sunumunun ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.
İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Alper Balcı’nın makamında tebrikleri kabulünden sonra program sona erdi