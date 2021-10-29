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Diyadin’de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusu

Ağrı’nın Diyadin ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 98. yıl dönümü, düzenlenen tören ve çeşitli etkinliklerle coşkuyla kutlandı.

AĞRI 29.10.2021, 15:04
Diyadin’de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusu

Ağrı’nın Diyadin ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 98. yıl dönümü, düzenlenen tören ve çeşitli etkinliklerle coşkuyla kutlandı.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramının 98’inci yılı Diyadin İlçe Stadyumu’nda yapılan programla büyük bir coşku içinde kutlandı.

Törene Kaymakam Belediye Başkan V. Alper Balcı, ilçe protokolü, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Diyadin İlçe Stadyumu’nda yapılan tören, Kaymakam Belediye Başkan V. Alper Balcı tarafından törene katılan öğrencilerin ve vatandaşların bayramını kutlaması ile başladı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan tören, 98. Yıl dönümü Kutlama Programı kapsamında Kaymakam Belediye Başkan V. Alper Balcı, günün anlam ve önemini belirten konuşmasını yaptı.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı 98. Yıl dönümü Kutlama Programı, Şehit Polis Gökhan Kirazlı Ortaokulu ve Cumhuriyet İlkokulu öğrencileri tarafından hazırlanan Atatürk ve Cumhuriyet konulu görsel etkinliğin sunulması ve oyun gösterisi ile devam etti.

Kutlama programı İlçe okulları arasında düzenlenen Resim, Şiir, Kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesi ve tören geçişi gerçekleşti.

Törenin sonunda Kaymakam Belediye Başkan V. Alper Balcı ile diğer protokol üyeleri 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama töreninin düzenlenmesinde emeği geçen herkesi tebrik ederek çalışmalarında başarılar diledi.

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