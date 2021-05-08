Diyadin’de 10 Bin 400 adet lavanta ekimi yapıldı

Ağrı’nın Diyadin ilçesinde ilk defa lavanta ekimi yapılarak 10 bin 400 adet lavanta ekildi.

Tarımda ürün çeşitliliğini artırmak amacıyla yapılan çalışmalar kapsamında ilk lavanta ekimi yapan Diyadin Kaymakamı Alper Balcı, ilçeye ait 4 dönümlük tarlaya 10 bin 400 Adet lavanta ekti.

Diyadin ilçesinde ilk defa böyle bir etkinlik yapıldığını belirten İlçe Kaymakamı Alper Balcı, “İlçemizde ilk defa bunu ekiyoruz. İnşallah güzel neticeler alırız. Çiftçilerimize çeşitli ürün ekme fırsatı vermiş oluruz. Lavanta bahçesi ana yol üzerinde olduğu için bu bahçeyi herkes kolaylıkla gelip görebilecek. Bu güzel bahçeyi gördüklerinde ise çiftçilerimiz kendi bahçelerinde veya tarlalarında bu bitkiyi yetiştirebilecekler.” ifadelerini kullandı.