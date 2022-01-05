Din görevlileri “Oku-Yorum” etkinliğinde buluşuyor

Ağrı İl Müftülüğü bünyesinde hizmet veren din görevlileri, “Oku-Yorum” etkinliğinde bir araya geliyor.

Diyanet İşleri Başkanlığı din görevlilerinin okuma, yorumlama ve müzakere faaliyetlerinin geliştirilerek devam ettirilmesi ve din hizmetlerinde verimliliğin artırılması amacıyla "Oku-Yorum" projesi başlatmıştı.

Bu kapsamda Ağrı İl Müftülüğü, din görevlilerine yönelik “Kitap Okuma ve Yorumlama” etkinliği başlattı.

Ağrı İl Müftüsü Tandoğan Topçu rehberliğinde gerçekleştirilen etkinlik kapsamında düzenli olarak bir araya gelen din görevlileri, her ay belirlenen bir kitabı okuyarak tahlilini yapıyor.

Etkinliğe dair değerlendirmelerde bulunan Müftü Topçu, “İslam dini ilme, bilgiye, okumaya ve okutmaya büyük önem vermiştir. Kur’an-ı Kerim’in ilk ayetinin, ilk emrinin “Oku” olması ve birçok ayet ve hadislerde Müslümanların ilme yönlendirilmesi dinimizin okumaya ne derece önem verdiğini açıkça ortaya koymaktadır. Bu sebeplerle Başkanlığımızda çok güzel bir projeyi hayata geçirerek din görevlilerimizi kitap etkinliğinde buluşturmuştur. Hocalarımız bireysel okumalarının yanında bu proje vesilesiyle bir araya gelerek beraberliklerini güçlendirecek, diyaloglarını arttıracak ve fikirlerini paylaşarak problemlere çözüm üreteceklerdir” dedi.