Depremzede Cemre’ye sürpriz doğum günü

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından ailesiyle Ağrı’da misafir edilen depremzede Cemre Demir için sürpriz doğum günü kutlaması düzenlendi.

Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Merkezi tarafından, Ağrı’da misafir edilen depremzedelerden Cemre Demir’e sürpriz doğum organize edildi. Yaşadığı doğum günü sürprizi karşısında Cemre Demir ve diğer çocukların mutlulukları görülmeye değerdi.

Hatay’da ki evleri 6 Şubat’ta ki depremlerde zarar gören ve aileleriyle Gençlik ve Spor Bakanlığı Ağrı yurtlarında misafir edilen Cemre Demir’in doğum günü olduğunu öğrenen Gençlik Merkezi personelleri kutlama için hazırlık yaptı.

Pasta ve hediyelerle, 12 yaşına giren Cemre Demir’in doğum günü Gençlik Merkezi hasbihal odasında kutlandı. Doğum günü pastasını kesen Cemre, tüm arkadaşlarına pastadan ikram etti. Doğum günü etkinliği oynanan oyunlar ile devam etti.