Çelebi’den 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajı

AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Çelebi mesajında şunları kaydetti: “15 Temmuz 2016 gecesi ülkemizi, devletimizi, demokrasimizi, birlik ve beraberliğimizi hedef alan terör örgütü FETÖ’nün hain darbe girişiminin üzerinden beş yıl geçti. O gece geçmişte, hep ezanları susturmayı hedef alan darbelerden sonra, darbe susturan ezan sesleri merhalesine gelindi.

Başkomutanımız, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısıyla sokaklara, meydanlara çıkan, yüreğinde vatan ve millet sevdası taşıyan milyonlar o gece kirli hesapları bozarak bir destan yazdı.

Demokrasiye ve Türkiye’nin aydınlık geleceğine sahip çıkarak, kanlarını, canlarını ortaya koydular. Milletin silahlarıyla milletin vurulduğu o gece 251 vatandaşımız şehit düştü 2193 vatandaşımız gazi oldu. Şehitlerimizin mekânı cennet, gazilerimizin ömrü uzun olsun.

Ülkemizin refahı, huzur ve barış ortamının devamı için her zamankinden daha sağlam bir iradeyle kısa sürede, birlik ve beraberlik içinde, bu zorlu sınavdan daha da güçlenerek geçmeyi başardık. Bölgesel ve küresel barışa, istikrara katkısı olan, sorun çözen, güçlü ve lider bir ülke olarak Türkiye’nin etkinliği artacak, kaos ve kargaşa yaratarak Türkiye’nin önüne set çekmek isteyenler bu imkana bir daha asla kavuşamayacaktır.

Bu duygu ve düşüncelerle 15 Temmuz da milletimizin varlığına, istikbaline ve inançlarına ağır bir darbe vurmak isteyenlere karşı gövdesini siper eden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyor, gazilerimizi şükran ve minnetle anıyorum.”