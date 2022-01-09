Çelebi, Gazeteciler Günü’nü kutladı

AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle mesaj yayımladı.

Milletvekili Çelebi, milletimizin ortak sesi ve kamuoyunun vicdanını temsil eden tüm basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutladığını kaydetti.

Çelebi mesajında: “Demokrasilerin vazgeçilmez unsurları olan basın ve medya, aynı zamanda kurumlarla bireyler arasındaki veri akışını sağlayan düşünce, ifade ve haber alma özgürlüğünün en etkin araçlarıdır.

Halkı bilgilendirmek maksadıyla, mesai mefhumu olmadan her şart altında görevini yapmaya çalışan gazeteci arkadaşlarımızın özverileri bütün takdirlerin üzerindedir.

Bu vesileyle; Ağrı halkına sunmuş oldukları hizmetten dolayı ilimizdeki tüm basın-yayın kuruluşlarının temsilci ve çalışanlarının, kamuoyunun gözü kulağı olan gazetecilerimizin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutlar, mesailerinde kolaylıklar, görevlerinde üstün başarılar dilerim”dedi.