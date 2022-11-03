Bölge Müdürü Yavuz; Ağrı Yazıcı sulaması 2 kısım inşaatında ve derecek barajında incelemelerde bulundu

DSİ Erzurum 8. Bölge Müdürü Oğuzhan Yavuz, Bölge Müdür Yardımcıları, İlgili Şube Müdürleri ve Teknik personeller ile birlikte Ağrı Yazıcı Sulaması 2. Kısım İnşaatı ve Derecek Barajında bir dizi incelemelerde bulundu.

Bölge Müdürü Yavuz, ilk önce Ağrı Yazıcı Sulaması 2. Kısım İnşaatı şantiyesine giderek yürütülmekte olan çalışmaları yerinde inceleyip yüklenici firma yetkililerinden bilgi aldı.

Bölge Müdürü Oğuzhan Yavuz beraberindeki heyet ile birlikte daha sonra Taşlıçay Belediye Başkanı İsmail Taşdemir’i makamında ziyaret edip, İlçe yatırımları hakkında istişarelerde bulundular. Daha sonra Başkan Taşdemir ve çalışma arkadaşları ile birlikte yapım çalışmaları hızla devam eden Ağrı Taşlıçay Derecek Barajına geçerek yürütülmekte olan çalışmaları yerinde inceleyip gelinen seviye hakkında bilgi aldılar.

Bölge Müdürü Oğuzhan Yavuz incelemelerinin ardından yaptığı yazılı açıklamada, “Bölgemiz ve şube personellerimiz ile birlikte yapım çalışmaları hızla devam Ağrı Yazıcı Sulaması 2. Kısım inşaatı şantiyesinde yürütülmekte olan çalışmaları yerinde inceleyip yüklenici firma yetkililerinden bilgi aldık. Amacımız projenin bir an önce faydaya dönüşmesidir, yürütülmekte olan çalışmaların tamamlanması ile birlikte 67 bin 150 dekar arazinin modern sulama sistemi ile birlikte ürün desenini artırmak ve bölge halkının gelişim göstermesine katkı sağlamaktır.”

9 bin 960 dekar tarım arazisini sulama için projelendirdiğimiz Ağrı Derecek Barajında da çalışmalarımız hızla devam ediyor. Temelden 33,2 m yüksekliğinde ki barajda bu güne kadar Baraj gövde dolgusu ve dolusavak imalatlarını tamamladık.

Yılsonunda tüm imalatları bitirmeyi hedefliyoruz Barajda vana odası ve içmesuyu rölekasyon yolu imalatları devam ediyor.

Projenin İşletmeye alınması ile yöre çiftçisine, bölge ve yurt ekonomisine yılda 30 milyon TL net gelir artışı sağlayacaktır” dedi.