Bölge Müdürü Yavuz: “Ağrı Tutak İlçe Merkezi 1. kısım sözleşmesini imzaladı”

DSİ Bölge Müdürü Oğuzhan Yavuz ve yüklenici firma tarafından Ağrı Tutak İlçe Merkezi 1. Kısım sözleşmesini imzaladı.

Bölge Müdürü Oğuzhan Yavuz yaptığı yazılı açıklamada, “5 milyon 373 bin 033 TL bedelle 600 gün sürecek olan iş bitiminde bir ilçe merkezi ve 910 dekar arazinin taşkınlardan korunması hedeflenmektedir. DSİ olarak Ağrı ilimize yaptığımız yatırımlarla derelerdeki taşkın riskini azaltmaya devam ediyoruz. Bu kapsamda Bugün Ağrı ilimize bir yatırım daha yapıyoruz Ağrı Tutak İlçe Merkezi 1. Kısım işimizin sözleşmesini imzaladık. İş kapsamında Tutak ilçe merkezimizi ile 910 dekar tarım arazisinin taşkınlardan korunmasını hedeflemekteyiz. Tarım arazilerinin ve yerleşim yerlerinin taşkınlardan zarar görmemesi için elimizden gelen çabayı gösteriyoruz. Projenin Tutak ilçesine hayırlı olmasını diliyorum.” dedi.