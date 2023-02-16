Bisiklet alacağı parasını depremzede kardeşlerine bağışladı

UDER-Ulusal Çocuk Hakları Derneği’nin 7 yaşındaki küçük gönüllüsü Ağrılı M. E. Erdem bisiklet almak için biriktirdiği kumbarasını, deprem bölgesindeki çocuklara gönderilmek üzere Vali Vekili Bülent Şimşek vasıtasıyla AFAD’a bağışladı.

Deprem bölgesinde bulunan çocukları görünce bir an bile düşünmeden kumbarasını bağışladığını söyleyen Erdem, “Bu kumbaradaki parayla bisiklet alacaktım ama şu an kumbaramı deprem bölgesinde bulunan arkadaşlarıma göndermek istiyorum" dedi.

Ardından Vali Vekili Bülent Şimşek ile hatıra fotoğrafı çekilen Erdem, kumbarasındaki parayı depremzedelere ulaştırılmak üzere AFAD hesabına yatırdı.