BC Group U-18 Ligi Şampiyonu Ağrı 1970 Spor oldu

BC Group U-18 ligi final müsabakası Vali Lütfü Yiğenoğlu Stadyumunda oynandı. Ağrı 1970 Spor rakibi Sanayi Spor’u penaltılar sonucunda 8-7 mağlup edere Ağrı şampiyonu oldu.

Uğur Yıldız’ın yönettiği karşılaşmada Ağrı 1970 spor, müsabakanın 33. dakikasında Muhammed Gelturan’ın kafa golü ile ilk yarıyı önde tamamladı. İkinci yarıya daha etkili başlayan taraf Sanayi Spor oldu. Sanayi Spor, maçın 55.dakikasında Burak Taşdemir’in golü ile beraberliği yakaladı. Maçta başka gol olmayınca müsabaka penaltılara gitti. Penaltı atışları sonucunda kazanan taraf 8-7 lik skor ile Ağrı 1970 Spor oldu.

Maç sonunda düzenlenen kupa töreni ile şampiyon olan Ağrı 1970 Spor kupasını Askf Başkanı Erkan Kösedağ’dan aldı. Ağrı 1970 Spor bu şampiyonlukla Ağrı ilini U-18 Türkiye Şampiyonasında temsil etme hakkı kazandı.