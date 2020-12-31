Başkan Yıldız’a Milletvekili Çelebi teşekkürü

Adalet ve Kalkınma Partisi Ağrı Merkez İlçe Başkanı Mehmet Nuri Yıldız, yeni yıla dağ köylerinde vatandaşların sorunlarını dinleyerek giriyor.

Ak Parti Merkez İlçe Başkanlığı kongresinin ardından esnaf ve vatandaş ziyaretlerini sürdüren Başkan Mehmet Nuri Yıldız, 2020 yılının son gününü köyleri ziyaret ederek geçirdi. Ağrı’nın en uzak köylerinden biri olan Çatalipaşa Köyü’ne giden Başkan Yıldız, burada kendisine teşekkür için gelen bir vatandaşın konuşması üzerine oldukça keyifli anlar yaşadı.

Çatalipaşa Köyü’nde vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Yıldız, köydeki internet problemi yaşandığını öğrenmesi üzerine yetkililer ile görüşerek problemin giderilmesi noktasında görüşmeler yaptı.

Köyde sorun ve sıkıntıları dinleyen AK Parti Ağrı Merkez İlçe Başkanı Mehmet Nuri Yıldız’ın yanına gelen Ziyattin Aydın adlı vatandaş, iyi niyet ve çalışmalarından ötürü Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi’ye minnettar olduklarını söyledi. Köyde çok acil bir hastaları olduğunu ve geçtiğimiz günlerde Milletvekili Çelebi’yi cep telefonundan arayarak yardım talebinde bulunduklarını hatırlatan Aydın “Milletvekilimiz ve danışmanı hastamızın köyden alınışından Van’a sevkine kadar her an yanımızda oldular. İlk defa böyle bir ilgi ve alaka gördük. Zor zamanımızda bu bize teselli oldu. Sizin nezdiniz de Milletvekili Çelebi’ye ne kadar teşekkür etsek azdır. Minnetttarız” ifadelerini kullandı.

AK Parti ailesi olarak sürekli halkın içinde olmaya ve hizmet etmeye çalıştıklarını ifade eden Başkan Yıldız, bu ifadeleri Milletvekili Çelebi’ye ileteceğini söyleyerek oldukça mutlu olduğunu ifade etti.