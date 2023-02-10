Başkan Şimşek, provokasyonlara tepki gösterdi

Milliyetçi Hareket Partisi Patnos İlçe Başkanı Kamuran Şimşek’ten sosyal medya üzerinde yapılan provokasyonlara tepki gösterdi.

Başkan Şimşek, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi, “Bilindiği üzere ülkemiz Anadolu coğrafyasının en büyük deprem felaketini yaşadı. İlki 7.7 ve ikincisi 7.6 büyüklüğündeki iki depremi aynı gün içinde yaşamış ve Bu büyük deprem felaketine karşı. Bizde tüm ülkemizde olduğu gibi ilçemiz Patnos olarak kaymakamlığımız tarafından AFAD ile işbirliği içerisinde tüm yardımların tek elden daha hızlı ve kolay ulaştırılması noktasında toplanması konusunda yapılan duyurular ile tek yürek olan ilçe halkımız ve kurumlar . Bunun üzerine tüm ilçe halkı olarak hiçbir siyasi görüş ve düşünce ayrımı yapılmadan Kızılay ve STK lar da dahil olmak üzere tüm yardımlar kaymakamlığımız tarafından belirlenen noktada toplandı. Toplanan yardımlar Kaymakamlığın büyük organizasyonu ile ayrıştırılıp paketlenip paletlerle istiflenip araçlara yüklendi. Bu çalışmada emeği geçen tüm herkese minnettarız. Yapılan yardımların amacına ulaşa bilmesi için devletimizin yetkili ve ilgili kurumları sürekli uyarılarda bulunurken fevri ve siyasi rant amaçlayan bazı çevreler yardımların amacına hizmet etmesinden ziyade siyasi reklam hevesiyle, böyle güzel bir Organizasyonda ve her kesimin katılımıyla muazzam birliktelik ve dayanışma örneğini gösteren Patnos’umuzun bu çalışmasına gölge düşürecek sosyal medya üzerinden bazı paylaşımlar atarak bu acılı günü bile provokasyona dönüştürme gayretine girmişlerdir. iyi niyetten yoksun bu davranış ve paylaşımları kınıyor, takdiri siz değerli kamuoyuna bırakıyorum. Bugün bir kez daha gördük ki Patnos’umuz üstüne düşeni canı gönülden yapmış ve yapmaya devam edecektir bu hususta dayanışma ve birlik olarak örnek bir dayanışma gösterdik” dedi.