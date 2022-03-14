Başkan Sayan’dan Tıp Bayramı mesajı

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, “14 Mart Tıp Bayramı” münasebetiyle bir kutlama mesajı yayınladı.

İnsanlık tarihinin en eski mesleklerinden biri olan hekimlik mesleğinin değer ve önemini hiçbir zaman kaybetmediğini belirten Belediye Başkanı Savcı Sayan, mesajında şu ifadelere yer verdi :

“Mesai mefhumu gözetmeksizin canla başla mesleğini ifa eden başta hekimlerimiz olmak üzere tüm sağlık çalışanlarının bütün mücadelesi; İnsanlara zamanında ve kaliteli sağlık hizmeti sunarak sağlıklarına yeniden kavuşmasını sağlamaktır. Her alanda büyük bir yükseliş kazanarak gelişen ülkemiz, sağlık alanında da dünyadaki gelişmeleri eş zamanlı olarak takip etmiştir. Bu alanda yapılan çok önemli yatırımlarla sağlık hizmetlerinin etkin ve yaygın biçimde tüm halkımıza ulaşması sağlanmıştır. Sağlıkçılarımızın yüreklerindeki insan sevgisi ile tedavi ettikleri hastaların küçük bir tebessümü bile onlar için birçok ödülden daha önemlidir. Doktorlar ve sağlık çalışanlarımız, karşılaştıkları zorluklara göğüs gererek bu saygın ve onurlu mesleği büyük bir özveriyle yapıyorlar. Birikimleri ve eğitimleriyle insanları daha uzun ve daha iyi koşullarda yaşatmak, sağlık sorunlarını gidermek için gösterdikleri çabayı takdirle karşılıyoruz. İnsanı yaşatmayı, insanlığa daha nitelikli bir yaşam sunmayı amaç edinen, bu kutsal, saygın ve onurlu mesleğin büyük özveriyle hakkını veren bütün sağlık çalışanlarının “14 Mart Tıp Bayramını” kutluyor, başarılı çalışmalarının devamını diliyorum.”