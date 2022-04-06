Başkan Sayan’dan Tiktok’taki saygısız akıma sert tepki

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan’ın, Tiktok üzerinden paylaşılan bir görüntüye tepki göstermesinin ardından sosyal medyada “tiktokkapatılsın” paylaşımı gündem oldu.

Belediye Başkanı Savcı Sayan, iftar vaktinden önce hoparlörden ezan sesi açan ve insanları yanıltarak oruçlarını bozmasına neden olan Tiktok görüntüsüne tepki gösterdi. Başkan Sayan’ın görüntüleri sosyal medya hesabından , “Tiktok uygulamasından utanç verici bir akım videosu daha. Sahilde iftarını açmak için bekleyen kişileri vaktinden önce hoparlör ile ezan sesi dinletip orucunu bozdurdular, evinde sesi duyan yüzlerce insanında orucu bozulmuş oldu. Yazıklar olsun “ ifadeleri ile paylaşmasının ardından sosyal medyada “tiktokkapatılsın” paylaşımı gündem oldu.