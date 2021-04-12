Başkan Sayan’dan Ramazan ayı mesajı

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, Ramazan ayı nedeniyle bir mesaj yayınladı.

Koron virüs nedeniyle Ramazan ayını buruk karşıladıklarını söyleyen Belediye Başkanı Savcı Sayan, hayırlı bir Ramazan ayı geçirilmesi temennisinde bulunarak, “11 Ayın Sultanı Ramazan Ayı’na yeniden kavuşmanın mutluluğu içindeyiz. Korona virüs salgını sebebi ile Ramazan ayını buruk karşıladığımız hissiyatına kapılmayalım. Bu süreçte maske, mesafe ve hijyen kurallarına sıkı bir şekilde uyarak Ramazan ayını ailemiz ile birlikte geçireceğimiz güzel vakitler ile telafi edelim. Ramazan ayı, kurtuluş ayıdır ve en kısa zamanda salgından kurtulmayı diliyorum. Ramazan-ı Şerif; Bereket, dayanışma, ibadet ve sabrın yoğunlaştığı mübarek aylarımızdan biridir. Varlık için şükre, yokluk için tevekküle sarılacağımız Ramazan ayı, ahlaklı insan, erdemli insan, Salih insan olmayı başarmak içinde bir vesiledir. Kardeşliğimizi pekiştirmek adına önemli bir fırsat olmanın yanı sıra, bizleri birliğe, kardeşliğe, paylaşmaya, sevgiye çağıran Ramazan ayı müstesna günlerdendir. Bu mübarek günlerin yüzü suyu hürmetine, bu kötü günleri geride bırakıp tekrar esenlikler içinde olan güzel günlerimize kavuşacağız. Bu duygularla Ağrılı hemşerilerimin, milletimizin ve tüm İslam âleminin Ramazan Ayı’nı tebrik ediyor, hayırlara vesile olmasını yüce Rabbim’den niyaz ediyorum’’ ifadelerini kullandı.