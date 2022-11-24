Başkan Sayan’dan Öğretmenler Günü mesajı

Mesajında çocuklara emek veren her öğretmenin insan hayatında özel bir yeri olduğunu belirten Belediye Başkanı Savcı Sayan, “Birlik ve beraberliğimizin teminatı, ülkemizin geleceğine yön verecek olan öğretmenlerdir. Bu sebeptendir ki; öğretmenlerimiz gençliğimizin, geleceğimizin, ülkemizin umutlarının ve ideallerinin tam ortasında yer almaktadır. Güzel ülkemizin her ücrasında büyük bir fedakarlıkla görev yapan, çocuklarımızı, gençlerimizi aklın, bilginin, ahlakın ve vicdanın rehberliğinde fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür bir şekilde yetiştirmek için gayret eden öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Gününü kutluyorum. Başta eğitim şehitlerimiz olmak üzere ahirete irtihal eden tüm öğretmenlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum" ifadelerine yer verdi.